Трагедия в Кривом Роге: 8 пострадавших находятся в тяжелом состоянии - новые подробности жуткого ДТП

Всего после ДТП в больницу доставили 20 пострадавших.

Два человека, пострадавшие сегодня в ДТП в Кривом Роге Днепропетровской области, находятся в крайне тяжелом состоянии, они в реанимации.

Как сообщил заместитель заведующего приемным отделением больницы №2 Кривого Рога Владимир Степанов, еще шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Читайте такжеОпубликованы видео с места жуткого ДТП в Кривом Роге

Сейчас продолжаются операции. По словам Степанова, после ДТП в больницу доставили 20 пострадавших. Четверо из них были отправлены на амбулаторное лечение, водитель одного из транспортных средств-участников ДТП направлен на экспертизу на содержание алкоголя в организме.

По данным Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области, в ДТП 8 человек погибли и 21 человек пострадал. На момент столкновения транспортных средств в легковом автомобиле находилось два человека, а пассажирском автобусе - 3 человека; в маршрутном такси ориентировочно находилось 25 пассажиров.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Кривом Роге произошла крупная авария, в результате которой 8 человек погибли, 18 - травмированы. Около 5.53 утра на перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО столкнулись автомобиль Маzdа, маршрутный микроавтобус и автобус, перевозивший сотрудников одного из предприятий. Завтра в Кривом Роге объявлен День траура.