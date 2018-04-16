Жуткая авария под Днепром: Nissan влетел в отбойник, машину прошило насквозь (видео)
10:54, 16 апреля 2018Происшествия
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Чтобы извлечь из салона покореженной машины пассажира, пришлось даже вызвать спасателей.
Отбойник прошил машину насквозь во время жуткой ДТП под Днепром
Под Днепром на трассе Е50 в Подгородном произошла авария. В результате пострадали двое мужчин - водитель и пассажир.
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По словам полицейских, предварительно, Nissan двигался от Днепра в сторону Подгородного. В какой-то момент, недалеко от поворота на улицу Школьную, водитель Nissan потерял управление и врезался в отбойник.
В результате удара отбойник треснул на месте скрепления и пробил салон насквозь в двух местах — на переднем и заднем сидении. Предварительно, Nissan ехал на большой скорости.
Чтобы извлечь из салона покореженной машины пассажира, пришлось даже вызвать спасателей.
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