Жуткая авария под Днепром: Nissan влетел в отбойник, машину прошило насквозь (видео)

Чтобы извлечь из салона покореженной машины пассажира, пришлось даже вызвать спасателей.

Под Днепром на трассе Е50 в Подгородном произошла авария. В результате пострадали двое мужчин - водитель и пассажир.

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По словам полицейских, предварительно, Nissan двигался от Днепра в сторону Подгородного. В какой-то момент, недалеко от поворота на улицу Школьную, водитель Nissan потерял управление и врезался в отбойник.

В результате удара отбойник треснул на месте скрепления и пробил салон насквозь в двух местах — на переднем и заднем сидении. Предварительно, Nissan ехал на большой скорости.

Чтобы извлечь из салона покореженной машины пассажира, пришлось даже вызвать спасателей.