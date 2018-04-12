На Виннитчине во время сжигания мусора в костре сгорела 8-месячная девочка

Мать ребенка на несколько минут отвлеклась, и оставила коляску возле костра. Коляска покатилась с холма в костер. От полученных ожогов девочка погибла на месте происшествия.

В с. Михайловка Ямпольского района Винницкой области на территории одного из частных хозяйств при сжигании мусора в костре сгорел 8-месячный ребенок.

Как сообщили УНИАН в Отдел коммуникации полиции Винницкой области, 11 апреля 21-летняя мать ребенка на несколько минут отвлеклась, и оставила коляску возле костра. В это время коляска покатилась с холма в костер. Мать не успела спасти ребенка. От полученных ожогов девочка погибла на месте происшествия.

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По предварительной информации, семья, в которой воспитываются двое малолетних детей, характеризуется положительно. Отец детей находится на заработках.

Обстоятельства трагического случая выясняют сотрудники полиции в рамках открытого уголовного производства по ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).

Такое преступление наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове горела многоэтажка: людей вытаскивали через окна, одна женщина погибла.