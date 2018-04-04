Во время патрулирования в Одесской области под колесами поезда погиб пограничник

Военная прокуратура начала служебное расследование.

Во время мониторинга линии государственной границы, попав под поезд, погиб участковый инспектор отдела пограничной службы «Болград» Измаильского пограничного отряда.

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы, установлено, что погибший "мог не услышать и не увидеть поезд, который двигался".

"По данному факту незамедлительно оповещены взаимодействующие органы, в отряде назначено служебное расследование по выяснению обстоятельств гибели военнослужащего. Сейчас на месте трагедии работает следственная группа Национальной полиции, военная прокуратура", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в феврале в Киеве на проспекте Лобановского столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погиб капрал полиции.