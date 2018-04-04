Во время патрулирования в Одесской области под колесами поезда погиб пограничник

18:33, 04 апреля 2018
Происшествия
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В Одесской области под колесами поезда погиб пограничник \ фото УНИАН

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы, установлено, что погибший "мог не услышать и не увидеть поезд, который двигался".

"По данному факту незамедлительно оповещены взаимодействующие органы, в отряде назначено служебное расследование по выяснению обстоятельств гибели военнослужащего. Сейчас на месте трагедии работает следственная группа Национальной полиции, военная прокуратура", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в феврале в Киеве на проспекте Лобановского столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погиб капрал полиции.

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Теги: #поезд#пограничник#Одесская область