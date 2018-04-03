В Днепре в маршрутке сорвало кран газового баллона: пассажиры в панике покидали автобус

В результате давки пострадал ребенок.

Сегодня в маршрутном такси № 23 в Днепре на ходу сорвало кран газового баллона. В салоне среди пассажиров началась паника, а после — давка, в результате которой пострадал ребенок.

Инцидент произошел ранним утром, около 7:40. Об этом "Информатору" рассказали очевидцы происшествия. По их словам, в панике люди толкнули девочку, из-за чего та ударилась головой о поручень. Водитель же выбежал из маршрутки в первую очередь.

В компании перевозчика сообщили, что водитель общественного транспорта угодил в яму, вследствие чего произошла разгерметизация газового баллона.

Как сообщал УНИАН, на Тернопольщине из-за ямы на дороге перевернулся и загорелся молоковоз.

На повороте микроавтобус пытался обогнать объезжающий яму молоковоз, из-за чего водитель молоковоза, который начинал маневр объезда ямы, таки был вынужден въехать в нее, после чего грузовик занесло и он перевернулся. При этом загорелся один из газовых баллонов.