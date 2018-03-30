В Одессе автомобиль провалился в 4-метровую яму посреди дороги (видео)

18:45, 30 марта 2018
Происшествия
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Авто в Одессе провалилось в яму / фото Facebook Марина Янакова

Как передает корреспондент УНИАН, провал образовался на проезжей части по улице Дюковской, рядом с национальным университетом «Одесская морская академия».

В широкую яму, глубиной несколько метров, внезапно образовавшуюся на дороге попал автомобиль, который уже извлекли.

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На место происшествия прибыли представители профильных служб. По словам представителя управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета, предполагается, что провал образовался из-за водонесущих сетей – водопровода или канализации. В частности, прорыв привел к размытию грунта под асфальтом.

«Вероятно, потери в водонесущих сетях. Определяем, что произошло, чтобы устранить причину выноса грунта. Затем будет проведена тампонация и восстановление дорожного полотна», - отметили в управлении.

В то же время, в пресс-службе частной водопоставляющей компании «Инфоксводоканал» заявили, что специалисты данного предприятия свои коммуникации обследовали – течей канализации и водопровода нет.

«Все сети в исправном состоянии», - подчеркнули в компании. В настоящее время движение транспорта в данном месте перекрыто.

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Теги: #Одесса#дорога#провал на дороге