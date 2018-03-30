Черновицкие полицейские 50 километров преследовали пьяного водителя-беглеца и задержали его в соседней области (видео)

Во время погони внедорожник даже столкнулся с авто патрульных, и поехал дальше.

Черновицкие полицейские 50 километров преследовали пьяного водителя-беглеца.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

В ночь со среды на четверг, около 23 часов, на ул. Галицкий путь патрульные заметили автомобиль марки Lexus. У стражей порядка возникло подозрение, что в нем могут быть запрещенные предметы. Когда полицейские подали водителю сигнал об остановке – тот не отреагировал и ускорился. Патрульные полицейские последовали за ним.

Во время погони внедорожник даже столкнулся с авто патрульных, и поехал дальше. Остановили его аж на Тернопольщине.

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В городе Залещики Тернопольской области транспортное средство удалось остановить. Из салона автомобиля вышли мужчина и женщина. Во время общения с ними у мужа заметили признаки алкогольного опьянения. Гражданин не отрицал, что употреблял алкоголь, однако версий кто управлял автомобилем, у него было несколько: водителем он называл то женщину, которая была с ним, то говорил, что с ними была еще третье лицо.