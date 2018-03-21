Снежный коллапс в Днепре: обвалилась крыша входа в подземный переход (видео)
10:52, 21 марта 2018Происшествия
522
Люди не пострадали, крыша была оперативно демонтирована.
Металлическая конструкция не выдержала нагрузки снега / фото ГСЧС в Днепропетровской области
В Днепре под давлением снега обрушилась металлическая крыша над подземным переходом на Запорожском шоссе.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области, сообщение об этом на телефон службы спасения поступило 20 марта в 18:36.
В Днепре под тяжестью снега обрушилась металлическая крыша на выходе из подземного перехода
Читайте такжеВ Запорожье перевернулась маршрутка с пассажирами (видео)
По прибытию на место происшествия спасатели обнаружили обвалившуюся металлическую навесную крышу площадью более 10 кв. м над входом в подземный пешеходный переход. Металлическая конструкция не выдержала нагрузки снега.
Никто из людей не пострадал. Крыша была оперативно демонтирована.
Ранее сообщалось, что в Днепре из-за снежного коллапса могут объявить чрезвычайное положение.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter