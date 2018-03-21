Снежный коллапс в Днепре: обвалилась крыша входа в подземный переход (видео)

Люди не пострадали, крыша была оперативно демонтирована.

В Днепре под давлением снега обрушилась металлическая крыша над подземным переходом на Запорожском шоссе.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области, сообщение об этом на телефон службы спасения поступило 20 марта в 18:36.

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По прибытию на место происшествия спасатели обнаружили обвалившуюся металлическую навесную крышу площадью более 10 кв. м над входом в подземный пешеходный переход. Металлическая конструкция не выдержала нагрузки снега.

Никто из людей не пострадал. Крыша была оперативно демонтирована.

Ранее сообщалось, что в Днепре из-за снежного коллапса могут объявить чрезвычайное положение.