Прокуратура начала расследование трагического пожара на полигоне "Широкий лан"

Кроме того, военной прокуратурой начато уголовное производство по факту халатного отношения должностных лиц воинской части к службе, выразившегося в необеспечении условий проживания военнослужащих.

По факту пожара на военном полигоне «Широкий лан» в Николаевской области, в результате которого погиб военнослужащий и еще семеро получили ожоги, начато уголовное производство.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.

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«По факту неосторожного уничтожения военного имущества, повлекшего тяжкие последствия, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 412 УК Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется военной прокуратурой Николаевского гарнизона Южного региона Украины», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, военной прокуратурой Николаевского гарнизона по факту халатного отношения должностных лиц войсковой части А-0501 к службе, выразившегося в необеспечении условий проживания военнослужащих, начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины.

Как сообщал УНИАН, в ночь на вторник, 13 марта, на общевойсковом полигоне в Николаевской области в результате нарушения правил безопасности при пользовании печкой в ночное время произошел пожар, в результате которого сгорела одна палатка в палаточном городке.

В результате пожара один военнослужащий погиб и семеро получили ожоги различной степени тяжести.