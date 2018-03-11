На берегу спасенных сразу передали в руки медиков. Оба рыбака находились в состоянии шока.

На Житомирщине спасли двух рыбаков, которые провалились под лед.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

11 марта в 08:36 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в поселке Емильчино на реке Уборть тонут двое рыбаков.

Уже на месте происшествия было установлено, что в воде, на расстоянии около 15 м от берега, находятся двое мужчин. Они держались за льдину и были почти по шею в воде.

"Бойцы ГСЧС вызвали «скорую помощь», после чего проложили от берега до пролома на льду лестницу. Двое спасателей держали ее с берега, а третий пополз по ней до утопающих. Добравшись до пролома, он протянул одному из рыбаков спасательную веревку, которой бойцы ГСЧС подтянули его к берегу. С другим утопающим спасатель возвращался с водоема по лестнице. Лед постоянно трещал под ними, однако, к счастью, они не провалились", - уточнили УНИАН спасатели.

На берегу спасенных сразу передали в руки медиков. Оба рыбака находились в состоянии шока. 63-летнего мужчину госпитализировали в Ємільчинської центральной районной больницы, а его 37-летний мужчина от госпитализации отказался.