В Ровно в бизнес-центре застрелился мужчина

17:45, 09 марта 2018
Происшествия
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Обстоятельства происшествия выясняются / фото УНИАН

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе коммуникации полиции Ровенской области, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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Предварительно установлено, что погибшим является 33-летний мужчина. Он выстрелил в себя из самодельного устройства. По одной из версий, погибший является жителем Ровно, по другой - жителем одного из районов области.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее на Житомирщине застрелился военный.

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Теги: #стрельба#Ривненщина#самоубийство Ровно