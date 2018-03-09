В Ровно в бизнес-центре застрелился мужчина
17:45, 09 марта 2018Происшествия
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33-летний мужчина причинил себе смерть, выстрелив из самодельного устройства.
Обстоятельства происшествия выясняются / фото УНИАН
В бизнес-центре, расположенного в центре Ровно, неподалеку от майдана Незалежности, застрелился мужчина.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе коммуникации полиции Ровенской области, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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Предварительно установлено, что погибшим является 33-летний мужчина. Он выстрелил в себя из самодельного устройства. По одной из версий, погибший является жителем Ровно, по другой - жителем одного из районов области.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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