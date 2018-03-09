В Ровно в бизнес-центре застрелился мужчина

33-летний мужчина причинил себе смерть, выстрелив из самодельного устройства.

В бизнес-центре, расположенного в центре Ровно, неподалеку от майдана Незалежности, застрелился мужчина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе коммуникации полиции Ровенской области, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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Предварительно установлено, что погибшим является 33-летний мужчина. Он выстрелил в себя из самодельного устройства. По одной из версий, погибший является жителем Ровно, по другой - жителем одного из районов области.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее на Житомирщине застрелился военный.