В Житомирской области застрелился военный

Предварительная причина смерти - огнестрельное ранение груди.

В Житомирской области 31 января на территории одной из авиационных частей в результате огнестрельного ранения погиб военный, находившийся в наряде.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель военного прокурора военной прокуратуры Житомирского гарнизона Алексей Рихлюк.

«В результате огнестрельного ранения погиб военный, находившийся в наряде», - отметил он.

По заключению экспертов, предварительной причиной смерти является огнестрельное ранение груди. Вероятно, военный застрелился из своего табельного оружия.

Читайте такжеВ Северодонецке застрелился 22-летний солдат Нацгвардии

«Установлено, что это был случай самоубийства, однако сейчас отрабатывают и другие версии, такие, как умышленное убийство и неосторожное обращение с оружием, а также факты доведения до самоубийства», - сказал Рихлюк.

По его словам, расследование этого дела, возбужденного по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, сейчас продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Также Рихлюк подчеркнул, что должны быть тщательно проверены состояние воинской дисциплины и условия прохождения службы военным.

Ранее на Львовщине нашли повешенным 26-летнего военного.