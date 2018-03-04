В Одессе пассажиры трамвая на руках унесли с рельсов "героя парковки" (фото)

18:56, 04 марта 2018 Происшествия 1672

Инцидент произошел на Пантелеймоновской улице Одессы.

В Одессе утром в воскресенье, 4 марта, возле рынка "Привоз" движение трамваев заблокировала припаркованная Toyota. Как пишет "Думская", пассажиры трамвая решили вопрос своими силами: они попросту вручную унесли авто "героя парковки" на обочину. Инцидент произошел на Пантелеймоновской улице Одессы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter