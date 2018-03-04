В Одессе пассажиры трамвая на руках унесли с рельсов "героя парковки" (фото)
18:56, 04 марта 2018
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Инцидент произошел на Пантелеймоновской улице Одессы.
В Одессе пассажиры трамвая на руках унесли с рельсов "героя парковки" / фото dumskaya.net
В Одессе утром в воскресенье, 4 марта, возле рынка "Привоз" движение трамваев заблокировала припаркованная Toyota.
Как пишет "Думская", пассажиры трамвая решили вопрос своими силами: они попросту вручную унесли авто "героя парковки" на обочину.
Инцидент произошел на Пантелеймоновской улице Одессы.
Пассажиры пассажиры справились своими силами с авто / фото dumskaya.net
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