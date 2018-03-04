В Одессе пассажиры трамвая на руках унесли с рельсов "героя парковки" (фото)

18:56, 04 марта 2018
Происшествия
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фото dumskaya.net

Как пишет "Думская", пассажиры трамвая решили вопрос своими силами: они попросту вручную унесли авто "героя парковки" на обочину.

Инцидент произошел на Пантелеймоновской улице Одессы.  

Пассажиры пассажиры справились своими силами с авто / фото dumskaya.net
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Теги: #автомобиль#авто на пути трамвая