В Харькове из-за аварии на теплосетях без тепла остаются 72 многоэтажки

По информации ГСЧС, продолжается подключение к отоплению жилого фонда и мониторинг ситуации в домах.

В Харькове из-за произошедшей в субботу аварии на теплосетях, по состоянию на 6:00 понедельника, без теплоснабжения оставались 72 многоэтажных жилых дома.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области.

Отмечается, что уже все объекты социальной сферы - детский дом, медицинский комплекс, больницы, школы, детские сады - подключены к отоплению. В настоящее время продолжается подключение к отоплению жилого фонда и мониторинг ситуации в домах.

По данным ГСЧС, за минувшие сутки с помощью тепловых пушек был организован обогрев детского дома, школы №14, где был оборудован пункт обогрева, перинатальный центр.

Как сообщал УНИАН, авария на тепловых сетях в Харькове произошла 24 февраля около 15:00. Из-за четырех порывов без отопления остались жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в двух районах города.