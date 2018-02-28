Оторвало сердце: появились шокирующие подробности смерти жертв жуткого ДТП в Харькове

Травмы пострадавших были описаны в обвинительном акте подозреваемым в ДТП Елене Зайцевой и Геннадия Дронову.

Во время заседания в Киевском районном суде Харькова по рассмотрению уголовного производства по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в совершении резонансного ДТП в Харькове прокурор Игорь Омельченко зачитал обвинительный акт, указав причины смерти жертв аварии.

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В обвинительном акте с подробностями описаны травмы пострадавших и причины смерти жертв крушения, передает Gazeta.ua.

Так, стало известно, что причиной смерти трех пешеходов - Нины Кобысевой и Аллы и Анастасии Сокол стал отрыв сердца от артерий. 27-летний Александр Евтеев погиб на месте от открытой черепно-мозговой травмы. Наталья Умаева погибла от многочисленных переломов, разрыва внутренних органов и черепно-мозговой травмы. Шестой жертвой ДТП стала 24-летняя Диана Берченко, которая через неделю после аварии от полученных травм скончалась в больнице, не выходя из комы.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля в Харькове состоялось судебное заседание по делу о дорожно-транспортном происшествии с шестью погибшими на улице Сумской, прокурор зачитал обвинительный акт.