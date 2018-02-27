Во Львове загорелась шахта лифта в девятиэтажке

10:03, 27 февраля 2018
Происшествия
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Вспыхнула шахта лифта / фото youtube.com

Вечером, 26 февраля, в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре во Львове на вул. Шафарика, 14, передает пресс-служба Главного управления ГСЧС во Львовской области.

Отмечается, что пожар возник в лифтовой шахте девятиэтажного жилого дома.

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«На место происшествия были немедленно направлены пожарно-спасательные отделения г. Львова. Огнеборцы за считанные минуты прибыли на место происшествия и оперативно приступили к ликвидации возгорания. С целью обеспечения безопасности жителям дома на улицу было выведено 3 человека», - говорится в сообщении.

К ликвидации возгорания привлекалось 2 единицы спецтехники и 8 человек личного состава. Причина возникновения возгорания устанавливается. В результате происшествия никто не пострадал.

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