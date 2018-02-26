Правоохранители задержали криминального авторитета "Лёру Сумского", который ехал "вершить суд" (фото)

Во время проведения розыскных мероприятий на наличие оружия правоохранители обнаружили в автомобиле Lexus "вора в законе", который ехал в исправительное учреждение "вершить свой праведный суд".

Сегодня в Хмельницкой области правоохранители задержали криминального авторитета по прозвищу «Лёра Сумской». Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Читайте такжеНастю Рыбку отправят под суд: подробности задержания секс-охотницы на олигархов в ТаиландеПо его информации, во время проведения розыскных мероприятий на наличие оружия было проверено авто, на котором с местным преступным криминальным авторитетом находился «вор в законе» по кличке «Лера Сумской».

«Кстати, этот «знатный» аксакал ехал в исправительное учреждение, которое находится на территории области, чтобы совершить, по его мнению, свой «праведный» суд, но не доехал. Он - не судья и никогда им не будет. Он - вор, который будет сначала лежать лицом в грязи, а потом отбывать наказание за свои преступления за решеткой», - отметил Аброськин.

Как сообщал УНИАН, недавно из Украины выдворили российского криминального авторитета по кличке «Хасан».