Правоохранители задержали криминального авторитета "Лёру Сумского", который ехал "вершить суд" (фото)

22:53, 26 февраля 2018
Происшествия
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Аброськин заявил, что вор будет отбывать наказание / Фото facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Читайте такжеНастю Рыбку отправят под суд: подробности задержания секс-охотницы на олигархов в ТаиландеПо его информации, во время проведения розыскных мероприятий на наличие оружия было проверено авто, на котором с местным преступным криминальным авторитетом находился «вор в законе» по кличке «Лера Сумской».

«Кстати, этот «знатный» аксакал ехал в исправительное учреждение, которое находится на территории области, чтобы совершить, по его мнению, свой «праведный» суд, но не доехал. Он - не судья и никогда им не будет. Он - вор, который будет сначала лежать лицом в грязи, а потом отбывать наказание за свои преступления за решеткой», - отметил Аброськин.

Как сообщал УНИАН, недавно из Украины выдворили российского криминального авторитета по кличке «Хасан».

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Теги: #криминальный авторитет#криминал в Украине#Лёра Сумской