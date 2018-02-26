Правоохранители обнаружили канал поставки тяжелых наркотиков из оккупированной Макеевки

05:40, 26 февраля 2018
Происшествия
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Фото npu.gov.ua

Читайте такжеНа Оболони в Киеве задержали трех наркоторговцевПри документировании факта сбыта выяснилось, что поставками занималась жительница 1982 года рождения. Клиентскую базу фигурантка подбирала с помощью интернета. Знакомилась с потенциальными покупателями, в разговоре предлагала запрещенный товар, а дальше отправляла заказ по адресам их проживания. Лишь в качестве исключения передавал наркотик из рук в руки. Во время очередной такой передачи наркоторговку задержали.

Сейчас подозреваемая сотрудничать с правоохранителями отказывается. Несмотря на это, обысковые и другие неотложные оперативные и следственные мероприятия продолжаются. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 «Сбыт наркотических средств в крупных размерах» Уголовного кодекса Украины. Полицейским предстоит установить и перекрыть канал поступления амфетамина.

Фото npu.gov.ua

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