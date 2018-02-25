Во Львове водитель сбил ребенка насмерть и скрылся

Позже водитель все же вернулся на место ДТП.

Во Львове водитель сбил насмерть 10-летнего ребенка, который катался на санках.

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Об этом сообщил руководитель группы VARTA1 Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

По его информации, водитель Renault Master скрылся, а ребенок погиб на месте ДТП.

В пресс-службе ГУ НП во Львовской области также подтвердили эту информацию и уточнили, что, по предварительным данным, ребенок выехал на санках на проезжую часть.

Полицейские разыскали виновника ДТП.

Обстоятельства происшествия и личность водителя устанавливают следователи.

Позже, по словам Зинкевича, водитель все же вернулся на место ДТП.

"На 17:40 водитель автобуса вернулся на место происшествия, его оформляют по данной ситуации", - написал он.