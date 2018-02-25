Ультрас «Карпат» подрались с полицейскими на вокзале в Одессе - задержаны четверо человек

В результате конфликта пострадали двое работников патрульной полиции.

В Одессе задержаны четверо львовских ультрас, устроивших драку с полицейскими на железнодорожном вокзале.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, вчера вечером на территории вокзала работники полиции заметили группу мужчин, которые курили в общественном месте.

На законные требования прекратить противоправные действия молодые люди, которые, по предварительной информации, находились в состоянии алкогольного опьянения, отреагировали агрессивно и устроили драку с полицейскими. «Пользуясь численным преимуществом, правонарушители нанесли патрульным телесные повреждения. На место происшествия были мгновенно направлены наряды полиции, которые задержали злоумышленников и доставили в Приморский отдел полиции», - сообщили в отделе.

По словам начальника регионального главка Нацполиции Дмитрия Головина, в результате конфликта пострадали двое работников патрульной полиции. «Это стыд, никогда еще ультрас из Львова не демонстрировали такое позорное поведение.

Я все понимаю- и страсти, и то, что можно немного потолкаться, но то, что произошло, это уже слишком, и бросает тень на всех болельщиков. За события, произошедшие на железнодорожном вокзале, задержаны четыре человека», - отметил Головин.

По факту случившегося открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Как отмечают в полиции, это не единственное правонарушение, допущенное львовскими фанатами, прибывшими 24 февраля в Одессу на футбольный матч «Черноморец» (Одесса)-«Карпаты» (Львов).

Как сообщили в главке, утром были доставлены в полицию трое болельщиков, хулиганивших в поезде. «По спецлинии «102» поступило сообщение о том, что в поезде Львов-Одесса несколько человек ведут себя агрессивно. Выездом следственно-оперативной группы Приморского отдела полиции установлено, что болельщики в состоянии алкогольного опьянения, применяя ненормативную лексику, оскорбляли других пассажиров, нарушали общественный порядок», - говорится в сообщении.

По словами советника начальника регионального главка Нацполиции Руслана Форостяка, фанаты «Карпат» «разгромили вагон», в котором ехали. «Сами потом сидели с выбитым окном… - мороз на дворе… Пришлось их встречать с автозаками», - отметил он.

В отношении этих хулиганов составлены протоколы по ч. 1 ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.