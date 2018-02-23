Жестокое убийство украинки в Египте раскрыто (видео)

В съемной квартире в Хургаде нашли тело украинки с 13 ножевыми ранениями.

В Хургаде полиция нашла тело девушки родом из Нежина с многочисленными ранениями. Ее обнаружили мертвой в съемной квартире.

В полицию позвонили соседи, когда почувствовали неприятный запах. На теле девушки были многочисленные ножевые ранения, большинство - в области живота.

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Сначала правоохранители даже не подозревали, как раскрыть преступление. Рассматривали более 20 версий трагедии, среди которых и ограбление.

По источникам ТСН, полиция задержала убийцу. Им оказался вор, который хотел ограбить квартиру и надеялся, что дома никого нет. И когда девушка вернулась раньше, он достал нож.

Ранее посольство Украины в Египте сообщило, что 21 февраля 2018 года в городе Хургада была убита гражданка Украины, которая проживала на территории Египта в гражданском браке с гражданином этой страны.