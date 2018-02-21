В Запорожье на остановке нашли свиную голову с муляжом гранаты (фото)

Женщина нашла неизвестный пакет на конечной остановке, что находится возле парка на проспекте Металлургов в Запорожье.

В Запорожье неизвестные оставили на остановке общественного транспорта отрезанную свиную голову с прикрепленным к ней муляжом гранаты.

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Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Запорожской области.

"Сегодня в 10:10 утра патрульным поступил вызов о том что, на проспекте Металлургов возле входа в парк лежит свиная голова с предметом во рту, похожим на гранату", - говорится в сообщении.

Как рассказали правоохранители, к ним обратилась женщина, которая пояснила, что нашла неизвестный пакет на конечной остановке общественного транспорта, которая находится возле парка, и отнесла его в парк. "После того как она открыла пакет, женщина обнаружила внутри предмет, похожий на гранату, примотанный скотчем к свиной голове", - отметили в полиции.

Правоохранители охраняли место происшествия до приезда взрывотехников и следователей. Эксперты предмет осмотрели - он оказался пустым, его изъяли.