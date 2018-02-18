На Харьковщине "пациент" обстрелял из ружья бригаду "скорой"

Полиция начала расследование инцидента.

В Дергачевском районе Харьковской области мужчина угрожал ружьем медикам, которые приехали на вызов жены злоумышленника.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области, сообщение поступило еще вечером 16 февраля. Фельдшер бригады скорой медицинской помощи сообщил, что при выезде медиков на место вызова мужчина, который якобы нуждался в госпитализации, начал буянить.

"Установлено, что жительница поселка Солоницевка вызвала скорую для своего мужа, которому стало плохо. Во время разговора с медицинскими работниками 50-летний «пациент» пошел в комнату. Спустя некоторое время он вернулся с ружьем в руках. Направив оружие на фельдшера, мужчина попросил оставить его жилье. После того, как медики вышли из дома и начали движение на автомобиле, они услышали выстрел", - говорится в сообщении

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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