В Киеве одна из улиц превратилась в озеро - теперь по ней только вплавь (фоторепортаж, видео)

Вода на улице Лятошинского в столице сорвала асфальт и залила проезжую часть.

Сегодня, 15 февраля, в Киеве на улице Лятошинского в Голосеевском районе произошел потоп.

Из-за аварии инженерных сетей вода сорвала асфальт и залила всю проезжую часть, передает "Фраза".

Читайте такжеНа Одессу обрушился февральский ливень - подтопило ряд улицКак сообщают местные жители в Facebook, за считанные минуты улица массива "Теремки-2" превратилось в озеро.

"Сорвало асфальт водой возле Космо на Лятошинского. За час из района — озеро", — написала одна из пользователей соцсети.

Обсуждали данное происшествие и в интернет-сообществе "Типичное Голосеево — Киев".

"Лятошинского. Сегодня только вплавь", — пишут пользователи.