В Киеве одна из улиц превратилась в озеро - теперь по ней только вплавь (фоторепортаж, видео)
16:31, 15 февраля 2018
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Вода на улице Лятошинского в столице сорвала асфальт и залила проезжую часть.
Сегодня, 15 февраля, в Киеве на улице Лятошинского в Голосеевском районе произошел потоп.
Из-за аварии инженерных сетей вода сорвала асфальт и залила всю проезжую часть, передает "Фраза".
Читайте такжеНа Одессу обрушился февральский ливень - подтопило ряд улицКак сообщают местные жители в Facebook, за считанные минуты улица массива "Теремки-2" превратилось в озеро.
"Сорвало асфальт водой возле Космо на Лятошинского. За час из района — озеро", — написала одна из пользователей соцсети.
Обсуждали данное происшествие и в интернет-сообществе "Типичное Голосеево — Киев".
"Лятошинского. Сегодня только вплавь", — пишут пользователи.
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