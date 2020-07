Более полтысячи участников боролись за консоль PlayStation 4 Pro от УНИАН

Итоги розыгрыша лимитированной PS4 Pro в комплекте с геймпадом DualShock 4 и игрой The Last of Us Part II.

Неделю назад, 3 июля, УНИАН запустил конкурс, в рамках которого наши читатели могли выиграть лимитированную консоль PS4 Pro в уникальном дизайне с геймпадом DualShock 4 и копией The Last of Us Part II в комплекте. Сегодня, 10 июля, мы подводим итоги конкурса. За неделю в розыгрыше приняло участие 562 человека, но только 237 из них выполнили все условия и правильно ответили на все вопросы нашей викторины. Мы провели розыгрыш с помощью генератора случайных чисел. Соответствующее видео, а также имя победителя можно узнать в закрепленном посте в нашем телеграм-канале. УНИАН благодарит всех, кто принял участие в конкурсе. Тем, кому не повезло, не стоит расстраиваться. Уже в следующий понедельник, 13 июля, у нас стартует новый розыгрыш с интересными призами. Напомним: экшн The Last of Us Part II вышел 19 июня на PS4. Игра стала самым масштабным проектом студии Naughty Dog и самым быстро продаваемым эксклюзивом PlayStation 4. Нашу рецензию на игру вы можете прочитать здесь. Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter