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ЦИК зарегистрировала 21 кандидата в народные депутаты на внеочередные выборы

18:40, 03 июня 2019
Выборы 2019
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Зарегистрирован 21 кандидат, который баллотируется в одномандатных избирательных округах как самовыдвиженец \ УНИАН

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 21 кандидата в народные депутаты для участия во внеочередных выборах, которые состоятся 21 июля.

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Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшнем заседании Центризбирком большинством голосов (14 из 15 присутствующих) принял решение о регистрации еще 11 кандидатов в депутаты: Клопотовского В.П. - в ОИО № 16 Ефименко А.А. - в ОИО № 27 Шпенова Д.Ю. - в ОИО № 37, Сольвара Р.М. - в ОИО № 91, Жукотанского А.В. - в ОИО № 93, Лучкова Е.П. - в ОИО № 100, Фельдмана А.Б. - в ОИО № 174, Хланя С.В. - в ОИО № 185, Дубовика А.В. - в ОИО № 191, Ничипоренко В.М. - в ОИО № 199, Хилько А.А. - в ОИО № 219.

Таким образом, по состоянию на 3 июня зарегистрировано 21 кандидата в народные депутаты, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения.

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Теги: #ЦИК#кандидат#регистрация