ЦИК упростила процесс смены места голосования: никаких справок больше не нужно

Отныне для этой процедуры не нужно предоставлять документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования.

Центральная избирательная комиссия изменила порядок временного изменения места голосования.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие изменения комиссия приняла сегодня на заседании.

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Так, ЦИК внесла изменения в свое постановление от 13 сентября 2012 года № 893 "Об обеспечении временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса".

Согласно внесенным изменениям, порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса теперь не предусматривает предоставление документов (копий документов), подтверждающих необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса.

Временно изменить место голосования для участия в парламентских выборах украинцы могут до 15 июля включительно.

Бюллетень для голосования за мажоритарного кандидата лицам, которые изменили место голосования, не предоставляется, поэтому в день выборов такой избиратель получит только один бюллетень - для голосования за политические партии.

Как сообщал УНИАН, 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Согласно указу, внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.