В этой стране не нужно платить, чтобы добраться до необходимого пункта назначения.

В Люксембурге можно проехать на общественном транспорте совершенно бесплатно. Такое правило в попытках сократить выбросы углерода было введено пять лет назад, сообщает Daily Express.

Бесплатно проехаться на автобусе или трамвае могут не только дети и пенсионеры, но и туристы. Поездка через всю страну на общественном транспорте может занять всего три часа.

В то время как в других странах Европы исчезают сельские автобусные маршруты, а поездки на поезде могут обойтись дороже, чем на машине или даже на самолете, Люксембург пошел в противоположном направлении. Он улучшил транспортное обслуживание и полностью отказался от платы за проезд с целью снижения загруженности дорог, сокращения неравенства и достижения климатических целей", - сказано в статье.

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Журналисты пишут, что Люксембург является самой богатой страной по ВВП на душу населения в мире. Тем не менее, для местных жителей и туристов там все довольно дорого. В Люксембурге самые высокие цены среди стран ЕС.

Также уточняется, что в стране самое большое количество автомобилей класса люкс на душу населения. Согласно отчету Обсерватории городской мобильности ЕС, количество автомобилей на дорогах Люксембурга по прогнозу должно увеличиться на 6% к 2035 году.

Однако, как отметили журналисты, в Люксембурге есть также проблема. Она заключается в том, что общественный транспорт курсирует далеко не во всех районах, чтобы удовлетворить потребности многих жителей.

Бесплатный проезд в Украине

Как писал УНИАН, бесплатный проезд после 60 лет в Украине в 2025 году предоставляется пенсионерам. Однако такое правило действует далеко не везде.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования", пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, на электричках. Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо предъявить пенсионное удостоверение.

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