За прошедшую неделю в системе "Прозорро" обнародовано 75 тысяч закупок на сумму 15,17 млрд грн.

С 22 по 27 октября в системе "Прозорро" обнародовано 75 тысяч сообщений о закупках на сумму 15,17 млрд грн.

Четверть от всех закупок - 3,7 миллиарда гривен - пришлось на ремонты дорог и мостов, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

"С 22 по 27 октября в системе "Прозорро" обнародовано 75 тысяч сообщений о закупках на 15,17 млрд грн. На ремонты дорог проведены тендеры на 3,69 млрд грн, то есть 24% от всех закупок", - пишет нардеп.

Он отметил, что эта ситуация является несколько аномальной, поскольку в последние месяцы на дороги выделялось в среднем 10% от общего объема закупок.

Правда, есть объяснение: это произошло благодаря совпадению во времени нескольких крупных тендеров.

"Законтрактовали эксплуатационное содержание дорог Львовщины (1,6 млрд грн), Киевщины (0,5 млрд грн) и Запорожья (0,2 млрд грн). Речь идет именно о содержании дорог, то есть текущее латание-покраска, а не глубокий ремонт путевого полотна", - уточнил Железняк.

Кроме этого нардеп Железняк обнародовал топ-10 тендеров прошлой недели по объему денег:

1. Львовская ОГА потратит 1,6 млрд грн на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования.

2. Министерство обороны закупило на 673 млн грн бронежилеты.

3. "Укрэнерго" за 614 млн грн сделает реконструкцию воздушной линии электропередачи.

4. "Укрзализныця" за 481 млн грн купила вагон-цистерны.

5. Киевская область планирует потратить 450 млн грн на содержание автомобильных дорог общего пользования.

6. "Укргаздобыча" приобрела дизельное топливо на 422 млн грн.

7. Харьковская область за 369 млн грн делает реконструкцию моста автомобильной дороги общего пользования Харьков - Волчанск (пропускной пункт "Чугуновка").

8. В Киевской области местные власти хотят построить новый многоквартирный жилой дом за 320 млн гривен.

9. Запорожская область потратит 195 млн грн на содержание автомобильных дорог общего пользования.

10. Власти Днепровской области за 176 млн делают капитальный ремонт улицы Днепровская в городе Павлоград.

Тендерный скандал

С начала лета в Украине не утихали скандалы относительно того, как и в каком количестве местные органы власти тратят бюджетные средства во время войны.

Например, еще в июне стало известно, что в Днепровском районе столицы чиновники закупили для гражданских укрытий 306 барабанов. Этот тендер отменили благодаря общественному резонансу, но 12 овощерезок по 130 тысяч гривен за единицу и электросковорода за 720 тысяч гривен местные власти все же приобрели.

Подобным необоснованным закупкам есть место из-за того, что местные бюджеты имеют профицит средств за счет поступлений из налогов на доходы физических лиц, которые платят военные. Но, к сожалению, местные власти в своем большинстве не знают, как грамотно использовать эти средства во время войны.

Сегодня 75% налогов с заработной платы украинцев (включая военные) получают местные бюджеты, тогда как в госбюджет идет лишь 25%. В Киеве это соотношение составляет 60% на 40%. В этом году государство выделило на зарплаты военнослужащих 700 млрд грн, из которых армейцы уплатят налог в размере 18% или более 120 млрд грн.

Учитывая все скандальные закупки, 7 сентября правительство заявило о намерении забрать у общин налог с доходов военнослужащих (НДФЛ) и перенаправить его на нужды армии.

Уже 20 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №10037, которым предусмотрено, что все 100% налога с доходов физических лиц, который собирается с заработных плат военных, будут направлять в государственный бюджет.

Сразу после принятия Верховной Радой закона об изъятии военных налогов из местных бюджетов в первом чтении, местные власти резко увеличила объемы закупок.

Народные депутаты должны были проголосовать за принятие законопроекта о военном НДФЛ в целом еще 17 октября, однако, как сообщил Железняк, в сессионном зале не нашлось достаточно голосов для его рассмотрения, поэтому документ отправили на повторное второе чтение.

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