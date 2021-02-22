На многих улицах Киева в первый рабочий день последней недели зимы наблюдается достаточно плотное движение, которое привело к образованию пробок.

Трафик на столичных дорогах в понедельник утром, 22 февраля, является напряженным.

Как свидетельствуют данные сервиса Google Maps, пробки в Киеве наблюдаются как на правом берегу так и на левом.

Пробки на мостах Киева

Киевские мосты через Днепр - место традиционных утренних пробок. Сегодня сложности с проездом в направлении правого берега есть на Северном мосту, мосту Метро и мосту Патона.

Движение по Южному и Дарницкому мостам сейчас сравнительно свободно в обоих направлениях.

Пробки на левом берегу Киева

Левый берег Киева сковывают пробки на больших проспектах и подъездах к метро.

Сегодня пробки наблюдаются на проспекте Романа Шухевича от Керченской площади, улице Оноре де Бальзака. Не спешит Броварской проспект: самые большие проблемы - после "Дарницы" в сторону правого берега.

Уже традиционная пробка собралась на проспекте Николая Бажана - этим утром от метро "Позняки" до Южного моста. Также затор на проспекте Петра Григоренко в направлении Дарницкого шоссе и улице Здолбуновской в направлении Григоренко.

Тянучки наблюдаются на улицах Киото и Кубанской Украины в районе метро "Лесная".

Также стоят в пробке улицы Братиславская, Миропольская, Генерала Жмаченко, бульвар Перова и проспект Освободителей.

Ситуация на правом берегу Киева

На правом берегу Днепра пробки возникли на проспекте Степана Бандеры и улице Елены Телиги в сторону Дорогожичей. Пробки есть также на улице Вадима Гетьмана от Шулявки до Караваевых Дач.

Затруднение движения есть на Севастопольской площади и проспекте Валерия Лобановского в обоих направлениях, и Воздухофлотском проспекте на Соломенке.

На проспекте Победы пробки собрались от метро "Житомирской" до "Берестейской", и от Шулявки и до центра города.

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Пробки есть на улице Юрия Ильенко в районе "Лукьяновской", также тянучки собрались на улице Сечевых Стрельцов в обоих направлениях.

Тянучка образовалась на улице Жилянской, в пробке стоят улицы Короленковская, Казимира Малевича, Большая Васильковская.

Также не спешат Надднепрянское и Набережное шоссе (в районе развязки на Патона и в направлении Подола).

Уже привычный затор есть на Набережно-Рыбальской улице и Гаванском мосту в сторону Подола. Кажется, эта пробка там скоро будет и по ночам...

Не спешат улицы Кирилловская, Автозаводская, Мостицкая, Богатырская, Дегтяревская.

Также проблемы есть на Голосеевском проспекте и проспекте Глушкова в сторону центра. Стоит в пробке Кольцевая дорога в районе Жулян.

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинуть город либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта.

День поездки. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

Погода. Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

Метро. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день.

Велосипед. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

Местоположение работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод сменить ее.

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Автор: Александр Топчий