В Kyiv City Express также работают над изменением логики нумерации рейсов.

Киевская кольцевая электричка обновляет график в связи с завершением строительных работ на Воскресенке. С 15 декабря запускаются получасовые рейсы, а также возвращается самый поздний вечерний маршрут. Об этом сообщает пресс-служба Kyiv City Express на своей Telegram-странице.

"С 15 декабря возвращаются получасовые рейсы - вдвое больше возможностей добраться до нужного места и более оптимальное планирование времени", - говорится в сообщении.

Кроме того, снова будет курсировать последний самый поздний рейс электропоезда. Он будет отправляться со станции Дарница в 22:31 (через Радужный) на Святошин, куда будет прибывать в 23:20.

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В пресс-службе Kyiv City Express также отметили, что работают над изменением логики нумерации рейсов, чтобы упростить ориентирование пассажиров в направлениях и маршрутах кольцевой электрички.

Изменение графика в Kyiv City Express - что известно

С 14 октября 2024 года киевская кольцевая электричка временно изменила свое расписание движения. Изменения связаны с сооружением Подольско-Воскресенского моста и съездов с него.

Однако в Kyiv City Express пообещали, что после открытия развязки городская электричка вернется к привычному графику.

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