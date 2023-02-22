92% компаний, участвовавших в эксперименте, решили продолжить такую практику.

В Британии завершился крупнейший в мире эксперимент, в рамках которого работодатели испытали четырехдневную рабочую неделю.

Как сообщает Reuters, компании-участницы решили придерживаться его и в дальнейшем. Для некоторых работников дополнительный выходной был важнее зарплаты: 15% сказали, что никакие деньги не заставят их вернуться к пятидневной неделе.

Работники 61 компании по всей Британии работали в среднем 34 часа в течение четырех дней в период с июня по декабрь 2022 года, получая при этом неизменную зарплату. Из них 56 компаний, или 92%, решили продолжить такую практику, 18 из них - на постоянной основе.

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Большинство сотрудников сошлись во мнении, что производительность осталась на прежнем уровне. Сотрудники отметили, что их благосостояние и баланс между работой и личной жизнью улучшился, а данные свидетельствуют, что работники гораздо реже увольняются с работы в результате введения четырехдневной рабочей недели.

В исследовании больше всего были представлены работодатели из сферы маркетинга и рекламы, профессиональных услуг и благотворительности. Около 66% участников имели 25 или менее работников, тогда как 22% - 50 или более. 11% не занимались коммерческой деятельностью.

Как говорится в материале, это исследование является крупнейшим в мире.

Четырехдневная рабочая неделя

6 июля 202й года в Исландии опубликовали результаты масштабного эксперимента с четырехдневной рабочей неделей.

7 декабря 2021 года ОАЭ первыми в мире ввели 4,5-дневную рабочую неделю. Пятница стала сокращенным рабочим днем.

22 ноября 2022 года Бельгия заявила о том, что первой из стран Евросоюза вводит 4-дневную рабочую неделю. Работники как государственного, так и частного секторов страны смогут выбрать для себя – работать четыре дня или пять. В отличие от других государств Бельгия не стала существенно сокращать количество рабочих часов. Во время 4-дневной недели гражданин должен работать по 9 с половиной часов в день.

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