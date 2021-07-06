Исследователи отметили, что при сокращении рабочего времени производительность сотрудников в большинстве случаев осталась прежней или даже выросла.

В Исландии подвели итоги крупнейшего в мире эксперимента по введению четырехдневной рабочей недели.

Результаты эксперимента считают "ошеломляющим успехом", пишет Independent.

Исследователи отметили, что при сокращении рабочего времени производительность сотрудников в большинстве случаев осталась прежней или даже выросла. При этом по ряду показателей улучшилось благополучие работников: у них уменьшился уровень стресса, они стали меньше выгорать, а также смогли наладить баланс между работой и личной жизнью. Кроме того, они стали лучше планировать свое рабочее время.

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Как проходил эксперимент с четырехдневной рабочей неделей в Исландии

Жители Исландии подошли к эксперименту со всей серьезностью: в нем приняли участие 2500 тысячи жителей страны - это примерно 1% экономически активного населения, проходил он с 2015 по 2019 годы. Сама инициатива исходила от профсоюзов.

Условия были простые: стандартные 40 часов рабочего времени в неделю урезали до 35-36 часов, сохранив при этом работникам зарплату в полном объеме.

С учетом масштаба акции к изучению ее результатов подключили не только местные исследовательские конторы, но и мозговые центры из Великобритании.

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Автор: Олег Давыгора