Пятница станет в стране рабочим днем, но коротким.

С нового года в Объединенных Арабских Эмиратах государственный сектор будет работать всего 4,5 дня в неделю.

Об этом сообщают официальное информационное агентство WAM и медиа-служба правительства ОАЭ.

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Сейчас в ОАЭ рабочая неделя длится с воскресенья по четверг, пятница — священный день недели и праздник для мусульман — выходной.

Уже со следующего месяца пятницу сделают рабочим днем, правда, сокращенным. А рабочая неделя всех департаментов правительства с тех пор будет длиться всего 4,5 дня.

"День пятницы, суббота и воскресенье будут новыми выходными", — отметили в правительственной медиа-службе.

С понедельника по четверг рабочий день государственного сектора ОАЭ будет длиться с 7:30 до 15:30, в пятницу — с 7:30 до 12:00. Кроме того, правительственные служащие в пятницу смогут работать дистанционно, если это будет для них удобно.

Вместе с таким изменением время проведения пятничных проповедей и молитв в ОЭА сдвинут, они будут проходить с 13:15.

Официальные медиа сообщают, что с 1 января 2022 года ОАЭ станет первой страной в мире, которая ввела национальную рабочую неделю короче пятидневной.

Такой шаг называют частью усилий правительства ОАЭ, направленных на улучшение баланса между работой и личной жизнью и улучшение социального благополучия. Ожидается, что изменения приведут к повышению производительности работников.

Кроме того, хоть и недолгий, но рабочий день в пятницу поможет стране согласовать свою работу с мировыми рынками, обеспечит бесперебойные финансовые, торговые и экономические операции со странами, где выходными являются суббота и воскресенье.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали долгий рабочий день "убийцей".

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Автор: Анастасия Печенюк