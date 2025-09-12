Рост количества молодых украинцев, которые приезжают в Польшу, может быть связан с желанием учиться или выездом на каникулы.

После того, как украинское правительство разрешило выезд за границу молодым ребятам в возрасте 18-22 лет, польская пограничная служба зафиксировала увеличение количества молодых украинцев, которые приезжают из Украины в Польшу. Однако эта тенденция не является массовой, пишет RFM24.

"После этого решения (о выезде ребят, - УНИАН) в интернете появились предупреждения, что тысячи молодых украинцев приедут в Польшу. Данные Пограничной службы этого не подтверждают. Рост наблюдается, но это не массовое явление", - отмечает издание.

Председатель Перемышльского отделения Союза украинцев в Польше Игорь Горьков подтвердил, что молодые украинцы являются заметной группой в Польше, но они приезжают не в качестве беженцев.

"Молодые украинцы наших волонтеров спрашивают преимущественно об организационных вещах, например, где купить билет, они не задают вопросов о социальной поддержке или что-то подобное", - отметил он.

Рост количества молодых украинцев, которые приезжают в Польшу, может быть связан, в частности, с желанием учиться в этой стране или выездом на каникулы.

Отмечается, что с 28 августа по 3 сентября этого года через пограничные переходы в Подкарпатское воеводство из Украины прибыли 6 100 молодых мужчин в возрасте 18-22 лет, по сравнению с 500 неделей ранее. В то же время возросло и количество молодых людей, которые возвращаются в Украину - за это время в Украину въехали 2 000 ребят, тогда как неделей ранее было 650.

Похожая ситуация наблюдается в Люблинском воеводстве, куда с 28 августа по 3 сентября прибыло 4 605 мужчин в возрасте 18-22 лет, а вернулись в Украину - 1 301. Тогда как неделей ранее приехал 461 молодой украинец, а выехали 575 человек.

Выезд мужчин 18-22 лет за границу

В конце августа Кабмин разрешил ребятам в возрасте от 18 до 22 лет беспрепятственно выезжать за границу. Это вызвало негативную реакцию у бизнеса, который сообщал, что ребята увольняются с работы и отправляются в Европу, чтобы в дальнейшем остаться там.

Впрочем, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отмечал, что разрешение для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет выезжать из страны никоим образом не повлияло на пассажиропоток на государственной границе.

Президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак в комментарии УНИАН пояснил, что еще до разрешения молодым ребятам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за пределы страны бизнес испытывал недостаток молодых кадров, даже без скачка официальных пересечений границы.

В свою очередь, директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский отметил, что даже массовый выезд молодых ребят не создаст проблем национальной экономике, потому что эта возрастная группа составляет лишь 2-3% среди всего работающего населения.

Глава Нацбанка Андрей Пышный на брифинге рассказал, что регулятор не ожидает в вопросе разрешения на выезд из Украины мужчин 18-22 лет "какой-то драмы".

