В частности, поставки мазута подскочили до самого высокого уровня за этот год.

Российский экспорт нефтепродуктов восстановился в первой половине этого месяца благодаря возобновлению поставок дизельного топлива и мазута на фоне улучшения темпов переработки. Такие данные приводит Bloomberg.

За первые 15 дней этого месяца морской экспорт российских нефтепродуктов составил примерно 2,2 млн баррелей в день. Это почти на 10% больше, если сравнивать со среднесуточным августовским показателем.

Экспорт дизельного топлива и газойля составил около 807 тыс баррелей в день (+10%). В то же время, поставки мазута подскочили на 13%, до 749 тыс баррелей.

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В прошлом месяце поставки упали до минимума за четыре месяца из-за сокращения экспорта мазута и дизтоплива, на которые приходилось 70% всех поставок нефтепродуктов из РФ.

Нынешний рост связывают с ускорением темпов переработки. Ранее они несколько снизились из-за атак украинских БПЛА.

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В начале сентября сообщалось, что Московский нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит российской компании "Газпром", приостановил работу после атаки дронов.

Тогда же стало известно, что для восстановления переработки нефти на установке "Евро+" потребуется "пять-шесть дней".

В августе стало известно о крупном пожаре на нефтебазе в Ростовской области, которую атаковали дроны. На спутниковых снимках нефтебазы был виден густой черный дым, а также очаги возгорания.

По данным OSINT-аналитика MT_Anderson, в результате атаки было полностью разрушено 14 резервуаров с топливом. Еще несколько оказались частично разрушенными.

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