Президент страны Мокветси Масиси лично осмотрит драгоценность.

На руднике Карове в Ботсване обнаружен второй по величине алмаз в мире.

Как пишет издание The Washington Post, по данным правительства Ботсваны, найденный камень весом 2492 карата является вторым по величине алмазом, который когда-либо находили в мире, и крупнейшим, когда-либо найденным в стране.

Отмечается, что канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond, которая нашла драгоценный камень, назвала его "исключительным" и "высококачественным". Как заявил президент компании Уильям Лемб, компания "в восторге" от своей "чрезвычайной" находки.

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Лэмб также рассказал, что с помощью рентгеновской технологии, которая используется компанией с 2017 года, огромный алмаз извлечен без повреждений.

Правительство Ботсваны охарактеризовало открытие как "драгоценное" и сообщило, что президент страны Мокветси Масиси лично проведет церемонию осмотра. Правительство заявило, что алмаз является крупнейшим из когда-либо найденных в Ботсване.

Лэмб также сказал, что открытие компании является "беспрецедентным богатством, найденным в земле Ботсваны", и символизирует "восхождение южноафриканской страны, как мирового лидера по производству алмазов".

Как пишет The Washington Post, крупнейший в мире алмаз - 3106-каратный Куллинан - был найден в Южной Африке в 1905 году. Драгоценный камень разделили на девять крупных частей и почти 100 более мелких. Некоторые камни украшают британскую корону.

Самые большие алмазы в мире

В 2021 году в Ботсване нашли алмаз весом 1098 каратов. Его считали третьим по величине в мире. В частности, алмаз нашла добывающая компания Debswana. Он немного легче второго в мире (на то время) крупнейшего алмаза "Леседи ла Рона" весом 1 109 каратов. Его также нашли в Ботсване.

Самый большой алмаз нашли в 1905 году в Южной Африке - это "Куллиан" или "Звезда Африки" весом 3 106 каратов.

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