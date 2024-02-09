Максим Бахматов отметил, что война подтолкнула западные регионы к развитию.

Полномасштабное вторжение России в Украину оказало сильное влияние на украинцев и страну в целом. Массовый выезд жителей опасных регионов в западные и центральные области способствует развитию этих городов.

"Во всех украинских рейтингах Киев занимает ниже 10 места. В Киеве некомфортно жить людям, и они об этом говорят", - отметил глава и основатель Офиса Трансформации Максим Бахматов в интервью РБК-Украина.

По его словам, лучшим выбором будут такие города:

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Ивано-Франковск;

Винница;

Житомир;

Харьков;

Львов.

По его словам, из-за полномасштабной войны многие украинцы переехали в западные регионы Украины. Он указал, что вместе с жителями переезжает и бизнес, что способствует развитию экономики.

"Например, во Львове стоимость квадратного метра на тысячу гривен выше, чем в Киеве. Аренда и собственность тоже. Экономика понемногу движется на запад страны. Люди из Херсона, Харькова, Николаева, Запорожья пытаются куда-то переместить бизнес, диверсифицировать, чтобы он развивался", - объяснил Бахматов.

Аренда жилья в Украине - в каких городах дорого жить

В Киеве стоимость аренды квартиры в январе составляет в среднем 13 тысяч гривен, "двушку" можно арендовать примерно за 18 тысяч гривен, а трехкомнатную квартиру - в среднем за 30 тысяч гривень.

В то же время во Львове однокомнатные квартиры все еще остаются дороже, чем в Киеве. Чаще всего такие квартиры здають за 15 600 гривен.

В Днепре аренда "двушки" и "трешки" стоит так же, как и во Львове. Однако однокомнатная дешевле – 10 500 гривен, что на 5% больше, чем в декабре.

Зато в Одессе в среднем стоимость аренды жилья с одной комнатой уменьшилась на 5% и составляет 7 400 гривен. Цены на двух- и трехкомнатные квартиры по сравнению с декабрем остались без изменений –9 и 12 тысяч .

В Харькове снять "однушку" можно за 4 тысячи гривен. Двух- и трехкомнатные квартиры стоят 6 и 8 тысяч.

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