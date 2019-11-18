Чтобы украинская металлургия выжила в условиях мирового кризиса, надо перестать уничтожать ее ростом налогов и тарифов - СМИ

По оценкам экспертов, в случае принятия законопроекта № 1210 Украина может потерять каждое третье рабочее место в ГМК, а украинский госбюджет при этом – миллиарды гривен.

Чтобы украинская металлургия выжила в условиях мирового кризиса, власти надо перестать уничтожать ее ростом налогов и тарифов.

Об этом говорится в статье "Украинская металлургия вступила в полосу кризиса" на портале МинПром.

В статье указано, что в связи с падением производства в мире за последние полтора года цены на некоторые виды металлопродукции упали более чем на 30-40%, а выплавка стали в Украине за последние 2 месяца упала на 10%. В связи с этим в Украине наблюдается тенденция снижения объемов производства и сокращения сотрудников на ряде металлургических предприятий.

Авторы материала отмечают, что не все представители новой украинской власти, к сожалению, осознают ту роль, которую играет горно-металлургический комплекс в отечественной экономике. Сегодня в ГМК и смежных отраслях работают 350 тыс. человек, ежегодно металлурги заводят в страну около 10 млрд долл. валютной выручки, то есть от их стабильной работы напрямую зависит курс национальной валюты.

В статье указывается, что ряд законодательных инициатив могут уничтожить металлургическую отрасль в Украине.

"Во-первых, это законопроект № 1210, который экономисты и эксперты рынка называют не иначе как "токсичным" и "одиозным". Этим документом предполагается резко повысить рентные ставки на добычу руды в Украине, что обернется неизбежным обвалом железорудного экспорта в первую очередь на дальние рынки в случае снижения цен на ЖРС", - говорится в статье. Авторы пишут со ссылкой на экономических экспертов, что в дальнейшем будет наблюдаться падение цен.

Авторы материала пишут, что, по оценкам экспертов, в случае принятия законопроекта № 1210 Украина может потерять каждое третье рабочее место в ГМК, а украинский госбюджет при этом – миллиарды гривен. По законопроекту голос отрасли был по крайней мере услышан – в Министерстве экономики поручили доработать скандальный документ. Но только притихли страсти по № 1210, на повестку дня вышла еще одна убийственная инициатива.

Кроме того, трудности может создать и новосозданное ООО "Оператор ГТС Украины", дочернее общество "Укртрансгаза", которое предложило поднять тарифы на транспортировку газа в четыре раза. С 1 января 2020 года для внутренних точек входа в 3,5 раза (с 91,87 до 320,77 грн./тыс. куб. м), для внутренних точек выхода – в 4,7 раза (с 157,19 до 735,36 грн./тыс. куб. м). Аргументация газовщиков состоит в том, что им нужно получить в 2020 году 34 млрд грн прибыли, в том числе 5,8 млрд грн. недополученной прибыли за прошлые годы. В результате под эту цифру просто подогнали необходимый процент повышения тарифа.

По оценкам отраслевой ассоциации "Укрметаллургпром", повышение тарифов на транспортировку газа обойдется предприятиям ГМК в 3 млрд грн дополнительных платежей, что в сегодняшних условиях крайне негативно повлияет на отрасль.

И третьим ударом для металлургии может стать предложение группы депутатов из президентской фракции "Слуга народа", которая внесла в Раду законопроект № 2367, в 4 раза повышающий ставки эконалога в Украине.

"Украинская металлургия уже сегодня работает в кризисных условиях. Уже сегодня приходится оптимизировать производственные процессы, сокращать расходы, бороться за каждый доллар себестоимости, а некоторым даже и приостанавливать производство" - резюмирует автор статьи.