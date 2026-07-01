В 'ПриватБанке' подешевела валюта: какая цена доллара и евро 1 июля

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,04 грн, а евро – 51,28 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 1 июля, снизился на 15 копеек и составляет 44,9 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также снизился на 15 копеек и составляет 51,3 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,3 гривни, а евро – по курсу 50,3 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в среду потерял 1 копейку и составляет 45,04 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 27 копеек и составляет 51,28 гривни.

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Курс доллара в Украине – последние новости

НБУ установил на 1 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,79 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,03 грн за один евро, то есть гривня выросла на 14 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 13 копеек и составляет 44,99 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,44 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня просел на 16 копеек и составляет 51,38 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,73 гривни за евро.

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