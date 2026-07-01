После выплаты долга Кондратюку: Козловский купил роскошный внедорожник

Авто певец приобрел в начале 2026 года.

Известный украинский певец Виталий Козловский после многолетних финансовых разбирательств с бывшим продюсером Игорем Кондратюком купил внедорожник BMW X5 почти за 3 миллиона гривень.

Как пишет Oboz.ua со ссылкой на реестры и объявления о продаже, авто артист приобрел 2 января 2026 года за 65 тысяч долларов. Отмечается, что исполнитель стал владельцем подержанного черного кроссовера 2023 года выпуска с пробегом в 44 тысячи километров.

Автомобиль был зарегистрирован в Киеве. Официально владельцем машины Виталий Козловский стал именно 2 января 2026 года.

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Приобретение дорогостоящего авто произошло после того, как певец окончательно урегулировал многолетний судебный спор с Игорем Кондратюком. Конфликт между артистом и его бывшим продюсером продолжался более 13 лет и касался прав на исполнение песен.

Напомним, как писал УНИАН, не так давно Козловский признался, общается ли он с Кондратюком после выплаты долга.

"Я не против пообщаться. Действительно. Но он не идет на контакт. Хотел бы я, чтобы было иначе? Я не то, чтобы настаиваю или имею какую-то внутреннюю потребность что-то доказывать. Просто открыт к нормальному человеческому диалогу. По своей натуре я человек не злопамятный. Не держу обид, не ношу в себе зла. У меня нет к нему ни негатива, ни агрессии", - заявлял он.

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