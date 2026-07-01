Великобритания выведет из эксплуатации Storm Shadow: аналитики предположили, чем их заменят

В Лондоне такое решение объяснили опытом ВСУ, а замена будет основываться на "технологических разработках Украины".

Военно-воздушные силы Великобритании будут выводить из эксплуатации крылатые ракеты Storm Shadow. Им на смену могут прийти новые, более дешевые крылатые ракеты в сочетании с дорогостоящими ракетами Stratus, а также дальнобойными беспилотниками, предполагают аналитики Defense Express.

Решение о выводе из эксплуатации ракет Storm Shadow закреплено в Плане оборонных инвестиций, который был утвержден британским правительством и предусматривает финансирование в размере 298 млрд фунтов (около 395 млрд долларов) в течение четырёх лет.

"Изучив опыт Украины, мы сейчас переходим к следующему поколению недорогих крылатых ракет, а это означает, что мы получим значительно больше ракет при меньшей общей стоимости", – говорится в документе.

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Как отмечают аналитики, конкретные сроки такого перехода не названы, но в целом план по большинству программ охватывает период до 2030 года. Также не приведены конкретные названия недорогих ракет, которые должны прийти на смену Storm Shadow.

Кроме того, как добавляют в издании, объявлено, что 300 миллионов фунтов (около 398 млн долларов) пойдут "на использование опыта и технологических разработок Украины по созданию новых, более дешёвых крылатых ракет, сначала воздушного базирования, но с изучением дальнейших наземных и морских вариантов".

"На этом фоне возникает вопрос о судьбе проекта Stratus от MBDA, который предусматривает создание крылатой ракеты Stratus LO в качестве преемника Storm Shadow, а также сверхзвуковой ракеты Stratus RS", – пишет Defense Express.

В документе отмечается, что эти ракеты станут будущим британской программы "сложного вооружения, которое обеспечит нанесение ударов на большие расстояния по сложным целям".

Всего на этот проект планируется выделить 1,4 млрд фунтов (1,86 млрд долларов) до 2030 года, что должно позволить вооружить истребители Typhoon и новые фрегаты. Также в ближайшее время должен начаться обзор этого проекта, в ходе которого "будут рассмотрены все варианты программы".

"На основании этого можно предположить, что в Лондоне в вопросе преемника Storm Shadow рассматривают комбинацию средств из дешёвых и массовых ракет, которые позволят создать "массу залпа", к которым будут добавляться вкрапления высокоэффективных, но дорогих Stratus", – отмечают аналитики.

Также, по их словам, можно обратить внимание на объявленные инвестиции в размере 210 млн фунтов (278 млн долларов) в создание и поставку армии, ВВС и ВМС дальнобойных дронов.

"Все это в совокупности как раз и является прямым применением опыта Украины в вопросе нанесения дальнобойных ударов по РФ", – резюмировали в издании.

Подробнее об изменениях в вооруженных силах Великобритании

Ранее сообщалось, что Великобритания представляет новые вооруженные силы, смоделированные по примеру Украины. Издание Politico, ссылаясь на План оборонных инвестиций, писало о том, что страна готовит одну из самых масштабных реформ вооруженных сил за последние десятилетия, и за основу берет опыт войны в Украине.

Отмечалось, что документ предусматривает ставку на недорогие системы, способные уничтожать дорогостоящие цели, и циклы инноваций, измеряемые неделями, а не годами.

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