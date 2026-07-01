Старый дом за $3 тысячи: объявление о продаже дома в селе 'взорвало' сеть

Рядом продается еще один участок – если приобрести оба, покупатель получит 23 сотки приватизированной земли.

В Черкасской области, в поселке Маньковка Уманского района, выставили на продажу старый дом за 3 тысячи долларов. Как сообщает 24 канал, об этом владелец рассказал в видео, опубликованном в TikTok.

Сам дом находится в крайне запущенном состоянии. Фактически его можно рассматривать не как готовое жилье, а как объект под снос. В то же время продавец отмечает, что к земельному участку уже подведены газ и электроснабжение, а сама земля приватизирована.

По словам владельца, все документы оформлены надлежащим образом, поэтому он готов к любому способу заключения сделки. К участку ведет асфальтированная дорога, он расположен в центре поселка, недалеко от больницы. На территории также растут ореховые деревья.

Кроме того, рядом продается еще один земельный участок. Если приобрести оба, покупатель получит 23 сотки приватизированной земли.

Почему стоимость дома стала предметом споров

Объявление быстро привлекло внимание пользователей соцсетей и вызвало оживленное обсуждение. Часть комментаторов считает, что просить 3 тысячи долларов за дом, который, вероятно, придется сносить, – слишком дорого. По их мнению, будущий владелец будет вынужден дополнительно тратить средства на демонтаж старого здания и строительство нового жилья.

Впрочем, другие пользователи убеждены, что такая цена имеет вполне логичное объяснение. Они обращают внимание на то, что покупатель фактически платит не только за старый дом, но и за приватизированный земельный участок, оформленные документы и уже подведенные коммуникации – газ и электроэнергию. По мнению комментаторов, именно эти преимущества могут иметь гораздо большую ценность, ведь оформление земли и подключение коммуникаций также требуют значительных затрат.

В результате мнения пользователей разделились: одни видят в этом лишь аварийное здание, непригодное для проживания, тогда как другие рассматривают предложение как возможность приобрести участок с готовой инфраструктурой в центре населенного пункта.

Сколько сегодня стоят старые дома в украинских селах

Стоимость старых сельских домов в Украине может существенно различаться. В зависимости от региона, технического состояния жилья, наличия коммуникаций, площади земельного участка, хозяйственных построек и готовности дома к проживанию цены могут колебаться от 1 до 5 тысяч долларов.

В то же время строительство нового частного дома требует значительно больших вложений. Самыми дорогостоящими этапами остаются возведение фундамента, стен и крыши. По оценкам рынка, в 2026 году средняя стоимость строительства так называемой "коробки" дома составит около 395 долларов за квадратный метр.

Как писал УНИАН, в Украине за год значительно выросла стоимость аренды жилья. Наибольший рост – по аренде однокомнатных квартир – произошел в Запорожской области (+60%) и составляет 8 000 гривен в месяц. Рост также зафиксирован в Харьковской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Полтавской, Кировоградской и Тернопольской областях. Наибольший рост арендной платы за двухкомнатные квартиры наблюдается в Харьковской области – почти на 85%.

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