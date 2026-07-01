'Стальной фронт' Рината Ахметова передал 1-му корпусу НГУ 'Азов' мобильную лабораторию

"Метинвест" от имени "Стального фронта" Рината Ахметова передал 1-му корпусу Национальной гвардии Украины "Азов" мобильную лабораторию для диагностики, тестирования и ремонта топливных систем военной техники.

Комплекс позволит ремонтным подразделениям работать непосредственно в полевых условиях и быстрее возвращать технику в строй. Это особенно важно для подразделений, выполняющих боевые задачи на фронте, где исправность транспорта и бронетехники напрямую влияет на мобильность, логистику и эффективность работы военных.

Мобильная лаборатория создана на базе укрепленного цельносварного контейнера с термо- и шумоизоляцией. Она оснащена автономными инженерными системами, генератором мощностью 15 кВт, испытательными стендами, специальными инструментами и оборудованием для работы с топливными системами различных производителей. Также в комплекс входит мобильный ангар, который позволяет проводить работы независимо от погодных условий.

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"Для фронта важна не только передача техники, но и возможность быстро возвращать её в строй. Мобильная лаборатория для 1-го корпуса НГУ "Азов" обеспечивает ремонтным подразделениям большую автономность: диагностику и часть сложных работ можно проводить ближе к месту выполнения боевых задач. Это экономит время, снижает нагрузку на логистику и напрямую влияет на боеспособность подразделения", – отметил Александр Водовиз, руководитель проектного офиса генерального директора "Метинвеста".

В 1-м корпусе НГУ "Азов" подчеркивают, что такая помощь имеет практическое значение для повседневной работы ремонтных подразделений.

"В боевых условиях техника работает на пределе возможностей, и любая неисправность может сорвать выполнение задачи. Такая лаборатория позволит нам быстрее выявлять проблемы с топливными системами, проводить тестирование и ремонт без длительной отправки машин в тыл. Для нас это означает меньше простоев техники и больше машин, которые могут выполнять работу там, где они нужны", – сказал военнослужащий 1-го корпуса НГУ "Азов".

С начала полномасштабного вторжения "Метинвест" в рамках военной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова системно помогает Силам обороны Украины. Компания передает военным технику, дроны, средства связи, транспорт, инженерное оборудование, а также разрабатывает и производит собственные решения для фронта, в частности стальные укрытия, командные пункты, противоминные тралы и защитные экраны для бронетехники.

Справка

"Стальной фронт" Рината Ахметова – военная инициатива, в рамках которой компании SCM, в частности "Метинвест", систематически поддерживают Силы обороны Украины. Помощь включает закупку необходимого оборудования и собственное производство решений для фронта: стальных укрытий, командных пунктов, защитных экранов для бронетехники, противоминных тралов и других изделий, созданных с учетом потребностей военных. Общая сумма помощи Рината Ахметова военным и гражданским украинцам за 4 года большой войны составляет 13,5 млрд грн.

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