С сегодняшнего дня самый знаменитый собор Германии можно посетить только за деньги

Нововведение затронет как верующих, так и туристов.

С сегодняшнего дня, 1 июля 2026 года, желающим насладиться красотой внутренних помещений знаменитого Кельнского собора придется заплатить 12 евро.

О таких планах капитул собора заявлял еще в марте 2026 года, обосновывая это, помимо прочего, необходимостью покрытия возросших расходов на сохранение этого объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако сейчас это официально.

Как пишет Der Spiegel, тепер платить за вход в собор придется в большинство дней года и большинству посетителей.

Видео дня

При этом прихожане смогут попасть в собор бесплатно через северный вход, но только в определенные зоны. Посетители, оплатившие вход, будут заходить в храм через западный вход и смогут осмотреть его полностью.

Дети до 13 лет и люди с тяжелыми формами инвалидности также освобождены от платы за вход.

В то же время в определенные дни года вход в Кельнский собор будет бесплатным для всех: например, с 6 января, праздника Богоявления, до следующего воскресенья, а также 1 мая, в День труда, 3 октября, в День немецкого единства, и во время паломничества в честь Богоявления в конце сентября.

Что посмотреть в Кельне

Кельн является одним из самых популярных среди туристов немецких городов, предлагая отдых на любой вкус – от старинной архитектуры и музеев до современного искусства и бурной ночной жизни.

Ранее УНИАН.Туризм в отдельном материале рассказывал, что стоит посмотреть в Кельне в первую очередь.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.