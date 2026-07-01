Современные стилистические приемы помогут подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть все остальное.

Возраст и особенности фигуры не мешают выглядеть стильно – главное, осознанно подбирать фасоны и придерживаться ряда дизайнерских правил. Поэтому вместо того, чтобы скрывать себя за бесформенной одеждой, лучше раз и навсегда запомнить, как именно разные элементы гардероба формируют силуэт женщины. Рассказываем, какая одежда лучше всего скрывает живот и с чем ее сочетать.

Как правильно одеваться, если есть живот - 10 стильных приемов

Смещенная линия талии помогает отвлечь внимание от области живота, убирая акцент с центральной части фигуры. Небольшое завышение или, наоборот, мягко заниженная талия делает силуэт более гармоничным и визуально вытянутым.

Полуприлегающий крой выглядит современнее, чем бесформенный оверсайз, который нередко добавляет лишний объем. Такая посадка не обтягивает фигуру, но и не скрывает ее под слоями ткани, сохраняя аккуратный силуэт.

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Удлиненный верх - жакеты, рубашки и кардиганы - создает вертикальные линии, благодаря которым фигура кажется стройнее и выше. То же самое можно сказать и почти про любое облегающее платье - чтобы скрыть живот, достаточно лишь надеть поверх него декоративный пиджачок.

Мягкие драпировки, запах и складки смотрятся гораздо выигрышнее, чем натянутая ткань. Они деликатно обтекают фигуру, не привлекая лишнего внимания к животу, и делают образ более легким.

Высокая посадка действительно помогает скорректировать силуэт, но только если одежда сидит комфортно. Слишком тугой пояс, наоборот, подчеркивает проблемную зону, поэтому лучше выбирать модели с мягкой посадкой.

Наконец, если остальные приемы не сработали, выручит многослойность: жакет, жилет или расстегнутая рубашка создают вертикали, которые вытягивают силуэт и делают образ более гармоничным.

Как одеться, если у тебя большой живот - другие советы

В целом, после 50 лет важнее не маскировать особенности фигуры, а грамотно выстраивать пропорции. Именно когда одежда не перетягивает внимание на отдельные зоны, силуэт выглядит максимально естественно и красиво.

Акцент на верхней части образа помогает естественно перевести внимание к лицу. V-образный вырез, украшения, стильные очки или аккуратный макияж делают этот прием еще более выразительным.

Правильная длина одежды также играет важную роль. Например, многие женщины не знают, как скрыть живот в платье, хотя ничего сложного в этом нет: достаточно надеть поверх жилетку, которая заканчивалась бы немного выше или ниже живота, чтобы скрыть изгиб фигуры.

Еще полезно запомнить, что лучше всего форму держат плотные ткани, тогда как слишком тонкие, облегающие или блестящие материалы чаще, наоборот, подчеркивают особенности фигуры.

В итоге, зная, какие вещи хорошо скрывают живот, привычный гардероб начинает работать по-новому, придавая вашему образу легкость и уверенность.

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