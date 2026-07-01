Помимо громких российских атак, украинцы, по крайней мере в теплое время года, страдают от шума транспортных средств на улицах. Поэтому в Верховной Раде появился законопроект, который должен превратить шум из бытовой проблемы, связанной с потерей комфорта, в строго наказуемое правонарушение.

В зарегистрированном в парламенте документе речь идет о дополнении КоАП нормой, которая прямо признает управление или эксплуатацию транспортного средства с превышением допустимого уровня шума административным правонарушением. По мнению авторов инициативы, это должно защитить жителей городов от ночного "рева" и постоянного акустического давления (что, очевидно, влияет на сон, работу и здоровье).

Что предлагают парламентарии? Законопроектом устанавливаются следующие санкции: фиксированный штраф в размере 1000 необлагаемых минимумов (17 тысяч грн) за первое нарушение и 2000 минимумов (34 тысячи грн) – за повторное, с возможностью временного лишения права управления на 3–6 месяцев. Авторы документа настаивают, что только жесткое финансовое наказание может сдержать тех, кто сознательно модифицирует выхлопные системы или использует технически неисправные транспортные средства для демонстрации "стволового" звука.

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К сожалению, вопросы эффективности и применимости закона остаются открытыми.

Во-первых, необходимо определить "допустимый уровень шума" и разработать методику измерений – ключевые технические детали, без которых штрафы превратятся в субъективные претензии полиции или местных активистов.

Во-вторых, контроль на местах требует не только норматива, но и соответствующих приборов, обученных инспекторов и четких процедур фиксации нарушения – в противном случае водители будут обжаловать постановления в судах, затягивая исполнение наказания.

Еще один важный аспект – границы применения предлагаемого запрета. Документ ограничивает ответственность пределами населенных пунктов, то есть это позволит сохранить пространство для громкого автоспорта и шумных мероприятий за пределами городов. Вместе с тем это оставляет открытым вопрос о переносе шума из города в пригород и на трассы в пределах населенных пунктов. А для жителей прилегающих районов это может означать лишь частичное облегчение, ведь источники шума, по сути, никуда не исчезнут.

Штрафы за рев двигателей, конечно, вызывают общественный интерес, но и дискуссию о соразмерности наказания.

Ведь сумма, предложенная в законопроекте, является значительной для рядового украинца. И она, действительно, призвана оказывать превентивный эффект. В то же время такой штраф без четких критериев применения – мало что стоит. Более того, авторы отмечают, что во время войны и чрезвычайного положения санкции могут корректироваться. Но это только добавляет неопределенности…

Таким образом, для того чтобы закон действительно работал, необходимы дополнительные меры: унификация методик измерения шума, подготовка инфраструктуры контроля, поэтапное введение санкций и информационная кампания для водителей. Например, альтернативой или дополнением к крупным штрафам могут стать стимулирующие меры, такие как программа звукоизоляции транспортных магистралей для уязвимых районов, которые сделают борьбу с шумом более комплексной, а не только репрессивной.

То есть такая законодательная инициатива – шаг в сторону защиты городской среды и здоровья граждан. Но ее успех будет зависеть от деталей внедрения. Если государство ограничится лишь громкими цифрами штрафов без четкой системы измерений, закон рискует остаться декларацией, а не инструментом перемен.