Почему так сложно уничтожить пусковые, с которых россияне запускают 'Цирконы': ответ эксперта

Он отметил, что у россиян "Бастионов" не так много.

Россияне передислоцировали часть пусковых установок "Бастион" с ракетами "Циркон" из Крыма ближе к границе – в Курскую область. Но это не представляет существенной угрозы для Украины, а является лишь изменением тактики противника. Об этом в комментарии УНИАН заявил Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер воздушных сил в резерве.

"Неважно, откуда запускают. Это зависит от построения противовоздушной обороны. Мы уже осуществляли перехват ракет "Кинжал", которые запускались с востока, а не с юга. Соответственно, мы готовы к такой угрозе. Что касается короткого времени подлета, то у любой гиперзвуковой ракеты короткий промежуток времени для перехвата в зоне ответственности систем, способных это сделать. Поэтому, в принципе, это не является угрозой, а лишь просто изменением тактики со стороны противника в плане применения", – сказал он.

Эксперт не исключает возможности запуска данных средств поражения как из Крыма, так и из Курской области, но, по его мнению, передислокация таких средств на восточные границы указывает на невозможность их защиты на территории временно оккупированного Крыма, поскольку в последнее время мы активно уничтожаем вражескую систему противовоздушной обороны на полуострове.

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"Уже появляется первая информация о применении нашей авиации против российской авиации, то есть речь идет о том, что мы уже вступаем в воздушные бои. Соответственно, это указывает на то, что враг пытается диверсифицировать риски потери пусковых установок, они важны, у россиян ограниченное количество пусковых установок именно для этих ракет", – пояснил Храпчинский.

Он также рассказал, что "Цирконы" производятся в Подмосковье, поэтому у россиян упрощается логистика по доставке этих ракет к пусковым рубежам.

"А "Бастион" – это комплекс, который запускает ракеты "Циркон" и "Оникс". "Оникс" – это старая советская ракета. "Циркон" – это ее модификация. Много ли у россиян таких комплексов? Не могу назвать количество, но немного", – отметил эксперт.

Кроме того, он отметил, что Силам обороны сложно поразить такие установки, поскольку они действуют по заранее спланированному сценарию, то есть: выезжают на соответствующую точку, производят запуск и сразу же возвращаются.

"Поэтому здесь нужно говорить о разветвленной системе разведки, которая позволила бы предвидеть, возможно, выезд и, соответственно, пуски этих ракет", – резюмировал Храпчинский.

Передислокация "Бастионов": что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 июня российские оккупанты атаковали Украину ракетами "Циркон"/"Оникс". В частности, враг нанес удар из Курской области России.

Украина может сбивать российские ракеты "Циркон", летящие по баллистической траектории, но для этого не всегда имеются соответствующие средства.

Так, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат напомнил, что в Украине наблюдается дефицит зенитных управляемых ракет для систем Patriot, способных перехватывать баллистические ракеты.

По его словам, ракеты "Циркон" проектировались как противокорабельные ракеты и, несмотря на хвастовство Путина, до гиперзвуковой скорости они не дотягивают, но обладают большой скоростью – до 10 Махов. И таким образом, поднимаясь на высоту более 40 км, ракета на большой скорости, поскольку там разреженный воздух, летит к своей цели и атакует уже как баллистическая ракета.

При этом он добавил, что в этом и заключается сложность, поскольку баллистические ракеты сбивает "Пэтриот", ракет для которого не хватает. По его словам, раньше противник запускал их из Крыма, а сейчас уже с северного направления, поскольку береговой комплекс "Бастион" может быть мобильным и применяться в разных регионах.

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