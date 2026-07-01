На войне в Украине трагически погиб известный музыкант

У Ходжаниязова осталось трое несовершеннолетних сыновей.

На войне в Украине трагически погиб музыкант, исследователь и многодетный отец Игорь Ходжаниязов. Об этом сообщила его супруга Елена Шикура.

По ее информации, Игорь погиб во время выполнения боевого задания от прямого попадания КАБа 28 июня, в день Конституции Украины, за день до первого года своего младшего сына Гордея. У Ходжаниязова осталось трое несовершеннолетних сыновей.

"Я была счастлива с тобой каждый день всех тринадцати лет нашей совместной жизни. Спасибо судьбе за этот бесценный подарок. Мы так много успели и так мало одновременно. Ты тоже мог бы сделать еще много действительно полезного и выдающегося в разных сферах, которыми ты горел и где блестяще разбирался, вдохновляя многих. О тебе еще напишут твои друзья и коллеги. Мы будем жить и, обещаю, - радоваться. Буду воспитывать детей счастливыми и достойными людьми, каким ты был, солнце мое. Меня осталось гораздо меньше половины. Горе как море. Люблю и буду искать смыслы, любимый", - написала супруга Игоря.

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Она добавила, что похоронят Ходжаниязова в селе Зарванцы, на аллее защитников Украины:

"Детальнее о дне и времени проведения похорон буду знать в ближайшее время. Это уже скоро".

Игорь Ходжаниязов - что о нем известно

Игорь был родом из Винницы. Его знали как переводчика, музыканта, исследователя истории традиционной музыки и программиста. Он являлся одним из основателей литературного объединения "Новый шинок", а также участником музыкального коллектива Mashala Doza.

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