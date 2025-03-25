Строгие правила так или иначе касаются всех международных отправлений.

Международные посылки, содержимое которых не соответствует заявленным в документах данным отныне смогут конфисковать. Соответствующий закон сегодня, 25 марта, приняла Верховная Рада.

Посылку могут забрать, если цена, наименование или количество товаров не совпадают с данными, которые указаны в документах. Это касается также самого факта наличия товара.

Сообщается, что нарушители могут получить штраф в размере от 30% до 50% стоимости товаров. Новые строгие правила так или иначе касаются всех международных отправлений.

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Ситуация с посылками в Украине - главное

Напомним, в январе глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подал законопроекты, которые касаются налогообложения импорта посылок.

Согласно инициативе, товары из иностранных маркетплейсов будут подлежать налогообложению НДС независимо от стоимости. По словам государственного деятеля, тексты проектов полностью разработали соответствующие бизнес-ассоциации.

Ранее же был снижен необлагаемый лимит на посылки. Глава Минфина Сергей Марченко объяснил это решение тем, что представители "теневого" бизнеса используют эту лазейку для своей выгоды.

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